Gabauer hört als Gallneukirchens Bürgermeisterin auf

Nach zwölf Jahren an der Spitze der Stadtgemeinde Gallneukirchen tritt Gisela Gabauer (VP) von ihrer Funktion als Bürgermeisterin zurück. Das gab die Unternehmerin am Montagvormittag bekannt. Zu ihrem Nachfolger soll bei einem Sonder-Gemeinderat am 17. Juni der jetzige Vize-Bürgermeister Helmut Hattmannsdorfer gewählt werden. Der bisherige Vizebürgermeister wurde am Sonntagabend vom Parteivorstand der Volkspartei Gallneukirchen einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten nominiert.

„Ich hatte mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass ich noch eine Amtsperiode in Angriff nehme. Während der Corona-Krise reifte in mir aber der Entschluss, dass es an der Zeit wäre, mich aus der Politik zurückzuziehen“, sagt Gabauer über die Hintergründe ihres Rücktritts. Dass mit Hattmannsdorfer ein Nachfolgekandidat gefunden wurde, bei dem sie Gallneukirchen in guten Händen wisse, habe diesen Entschluss erleichtert.