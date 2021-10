Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Bushaltestelle geschleudert

Die Pensionistin wollte gegen 7:20 Uhr im Bereich der Kleinzeller Kreuzung im Gemeindegebiet von Niederwaldkirchen (Bezirk Rohrbach) die B127 überqueren, um vom Pendlerparkplatz zur gegenüberliegenden Bushaltestelle zu gelangen.

Dabei wurde sie von einem Pkw frontal erfasst. Der Aufprall war so heftig, dass die 80-Jährige durch die Luft geschleudert wurde und in der Bushaltestelle schwer verletzt zu liegen kam. Ein zufällig vorbeikommender Arzt kümmerte sich bis zum Eintreffen des Notarztes um die Schwerverletzte. Anschließend wurde sie ins Klinikum Rohrbach gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.