Fußgängerin (60) in Pregarten von Pkw angefahren

Zu einem Verkehrsunfall kam es in den frühen Morgenstunden des Freitags im Gemeindegebiet von Pregarten (Bezirk Freistadt): Beim Versuch, ihren Pkw aus einer Parklücke vor einem Haus zu manövrieren, dürfte eine 35-jährige Mühlviertlerin eine Fußgängerin übersehen haben, die zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn querte. Das Auto erfasste die 60-Jährige, die daraufhin zu Boden stürzte. Die Frau zog sich laut Polizei Verletzungen am Fuß zu. Sie wurde von der Rettung Pregarten versorgt und in ein Linzer Krankenhaus gebracht.

