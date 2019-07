Fußball: Bezirks-Derby als Cup-Schlager

Im ersten Pflichtspiel der Saison empfängt der UFC Pieno Rohrbach-Berg morgen um 19.30 Uhr die Fußballer aus St. Martin. Die Ausgangslage deutet auf ein spannendes Spiel hin. Rohrbach-Berg kürte sich in der abgelaufenen Saison zum Vizemeister der Landesliga Ost, und St. Martin rettete sich sprichwörtlich in letzter Sekunde vom Abstieg aus der OÖ Liga. Ein ganz besonderes Spiel wird es für den Goalgetter Jindrich Rosulek, der im Sommer die Seiten gewechselt hat und nach 22 Volltreffern für Rohrbach-Berg nun für die St. Martiner einläuft. Die Mannschaft von Trainer Christian Eisschiel hat sich sehr viel vorgenommen und möchte unbedingt in die zweite Cuprunde aufsteigen. Schiedsrichter Basic wird die Partie um 19:30 Uhr in der Floorex Arena anpfeifen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.