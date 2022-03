Fuß vom Gas: Gemeinde startete Initiative gegen Schnellfahrer

Bild: MiR - Miteinander in Reichenau

Einen Schritt in Richtung Verantwortungsbewusstsein und verbesserter Verkehrssicherheit unternimmt die Gemeinde Reichenau im Mühlkreis mit einer neuen, mobilen Geschwindigkeitsanzeige.

Das vom Verein „MiR – Miteinander in Reichenau“ mit finanzieller Unterstützung des Ingenieurbüros TrEMTeC KG angeschaffte Gerät steht der Gemeinde ab sofort zur Verfügung. Zukünftig wird die Geschwindigkeitsanzeige gezielt an neuralgischen Stellen im Gemeindegebiet eingesetzt, um die Verkehrssicherheit in Reichenau zu verbessern.

In Betrieb genommen wurde die Anlage im Beisein von Bürgermeister Peter Rechberger. Seither wurden bereits mehr als 2600 Messungen durchgeführt und durch die installierte Software aussagekräftig ausgewertet. Von diesen Zahlen erhofft sich die Gemeinde eine Entscheidungshilfe, um künftig im Ortsgebiet wirkungsvolle Verkehrssicherheitsmaßnahmen umsetzen zu können.

Mindestens so wichtig wie diese Maßnahmen sei letztendlich aber auch der Lerneffekt für die Autofahrer selbst, da sie die gefahrene Geschwindigkeit direkt angezeigt bekommen und dadurch ihr Fahrverhalten sofort anpassen können. Und dafür umgehend mit einem grünen Smiley belohnt werden.