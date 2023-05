Fusion fix, aber Polizei bleibt mit Stützpunkt in St. Georgen

Einige politische Aufregung hatte kurz vor Ostern die Ankündigung ausgelöst, die Polizei werde ihre Inspektion in St. Georgen an der Gusen auflösen und mit jener in Mauthausen zusammenlegen. Am Montagabend informierten Landespolizeidirektor Andreas Pilsl, Bezirkspolizeikommandant Florian Engler und Bürgermeister Andreas Derntl (VP) bei einem Bürgerabend über die Details dieser Veränderung.

Dabei hatte die Polizeispitze eine für viele ebenso überraschende wie erfreuliche Botschaft mitgebracht: Die Strukturreform wird zwar wie geplant umgesetzt, allerdings bleibt die Polizei mit einem Stützpunkt in St. Georgen vertreten. Andreas Pilsl. „Wir werden den gewohnten Standort beibehalten. Der Stützpunkt wird täglich mit einer Streife besetzt sein. Alle Bewohner können mit ihren Anliegen dorthin kommen. Es wird niemandem auffallen, dass wir im Hintergrund anders aufgestellt sind.“

Wie dieses „anders aufgestellt“ aussehen soll, skizzierte Florian Engler: Die Inspektionen Mauthausen und St. Georgen werden in eine organisatorische Einheit zusammengefasst. Die Zahl der Polizistinnen und Polizisten bleibt unverändert. Damit wird der Bezirk Perg künftig über drei annähernd gleich große Inspektionen in Grein, Perg und Mauthausen verfügen. An einer neu zu errichtenden Dienststelle im Mauthausener Ortsteil Heinrichsbrunn – nahe der neuen Donaubrücke – wird die Leitung der 28 Polizisten umfassenden Inspektion angesiedelt. Von dort aus wird jeden Tag ein Team für den Streifendienst, Bürgerkontakte sowie präventive Jugendarbeit nach St. Georgen entsendet. Bei Alarmierungen wird die Streife mit dem kürzesten Anfahrtsweg an den Einsatzort beordert. Engler: „Das können die Kollegen aus St. Georgen sein, aber auch jene aus Steyregg oder Gallneukirchen.“

Nicht mehr benötigte Räumlichkeiten in St. Georgen, etwa die Umkleide, werden an das Rote Kreuz abgegeben, das bereits Platzbedarf bekundet hat. „Ich kann Ihnen garantieren, dass die sicherheitspolizeiliche Versorgung in gleicher Qualität und Quantität erfolgen wird wie bisher“, sagte der Bezirkspolizeikommandant. Mit dem Modell eines dislozierten Stützpunkts habe man bereits in Pabneukirchen – hier erfolgt die Leitung von Grein aus – beste Erfahrungen gemacht. Umgesetzt werde die Reform nach der Fertigstellung der neuen Inspektion in Mauthausen. Diese befindet sich laut Pilsl aktuell in der Planungsphase. Der Baubeginn könne erfolgen, sobald das Innenministerium hierfür grünes Licht gegeben hat.

Eigene Kriminaldienst-Einheit

Von der verschlankten Polizeistruktur im Bezirk Perg erhofft sich Landespolizeidirektor Pilsl auch die Möglichkeit für neue Schwerpunktsetzungen: „Ich möchte im Westen des Bezirks eine eigene Kriminaldienstgruppe ansiedeln.“ Auch für die Bekämpfung der Cyberkriminalität – hier haben sich die Fälle im Bezirk Perg seit dem Jahr 2015 verfünffacht – soll es mehr Ressourcen geben: „Wir machen den Polizeidienst damit auch für unsere Beamten attraktiver, da sie sich mehr als bisher spezialisieren können.“

Autor Bernhard Leitner

