Fusion: Autohäuser Madlmayr und Bier gehen gemeinsam in die Zukunft

ARNREIT/HASLACH. Der Bezirk Rohrbach scheint ein gutes Pflaster für Fusionen zu sein: Die Autohäuser Madlmayr aus Haslach und Bier aus Arnreit bündeln ihre Kräfte und gehen gemeinsame Wege. Durch den Zusammenschluss der beiden Autohäuser mit jahrzehntelanger Tradition ergeben sich wichtige Synergien für die Zukunft. "Veränderung ist wichtig, damit Fortschritt entstehen kann", ist das Motto der Firmenchefs für den Zusammenschluss. So haben sich Gerhard Madlmayr und Werner Bier entschlossen mit 2024 gemeinsam den erfolgreichen Weg weiter zu gehen. "Nach 38 Jahren in der Geschäftsleitung der Firma Bier freut es mich mit Gerhard und Simone Madlmayr engagierte Nachfolger gefunden zu haben. So werde ich ab Jänner 2024 die Geschäftsleitung in die Hände der kompetenten und sympathischen Nachfolger legen. Zusammen mit meiner Frau Doris und mit dem gesamten Team mit Werkstattleiter Martin Hehenberger, werden wir weiterhin in bewährter Weise für die Kunden da sein und die Mannschaft von Gerhard Madlmayr tatkräftig unterstützen." erklärt Werner Bier.

Marke Suzuki in Arnreit

"Mit großer Freude werde ich das erfolgreiche, familiäre Unternehmen ganz im Sinne von Werner Bier weiterführen. Der Betrieb in Haslach mit unserer Marke Suzuki und Mitsubishi-Service bleibt unverändert und die Kunden können sich auf die optimale Betreuung durch unser Team verlassen. Die Marke Volvo mit dem gewohnten Service bleibt natürlich am Standort Arnreit. Ab Jänner wird auch die Automarke Suzuki in Arnreit präsentiert." freut sich Gerhard Madlmayr.

