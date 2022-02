Fuhrpark für die Turnstunde

Das führte einerseits zu erheblichen Behinderungen auf den Straßen, freut andererseits aber vor allem die Kinder. An einigen Schulen steht angesichts der weißen Pracht diese Woche im Sportunterricht eine Bobfahrt auf dem Stundenplan. Das gilt wohl auch für die Volksschule 2 in Freistadt, wo gleich eine ganze Reihe von Wintersportgeräten in Reih und Glied vor dem Schul-Eingang parkt. Nach Schulschluss finden die farbenfrohen Bobs bestimmt ebenfalls reichlich Verwendung auf den frisch verschneiten Wiesen und Feldern.