Eine Woche musste Hans Hochgatterer im April 1970 warten, bis er seine erste eigene Beatles-Platte in Händen halten durfte. So lange betrug nämlich die Wartezeit für die in einem Elektrogeschäft in der Perger Herrenstraße bestellte Single "Let It Be" zum Kaufpreis von 33 Schilling. "Die Platte habe ich dann daheim immer wieder gespielt. Für uns am Land war das ja alles neu und aufregend", erinnert sich der Arbinger.