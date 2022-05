Für Komfort und Klima: Radboxen für Bahnpendler

Wer mit Bahn oder Bus zur Arbeit pendelt und zu den Haltestellen per Rad anreist, lässt dieses trotz Absperrschloss oft nur mit einem mulmigen Gefühl zurück. Vor allem teure E-Bikes scheinen für Langfinger ein lohnendes Diebesgut zu sein. Ab sofort gibt es versperrbare, diebstahlsichere und wetterfeste Boxen beim Bahnhof Kleinzell.

Die drei Gemeinden Kleinzell, Niederwaldkirchen und St. Ulrich wollen den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr fördern und so angenehm wie möglich machen. "Nur wenn wir die letzten Kilometer vom Bahnhof zum Wohnort entsprechend organisieren, ist sichergestellt, dass die Bürger öffentliche Verkehrsmittel auch nutzen. Darum ist es wichtig, solche Projekte zu organisieren", ist Harald Haselmayr, Bürgermeister der Standortgemeinde Niederwaldkirchen, überzeugt. Fünf diebstahlsichere, aufrecht begehbare Parkmöglichkeiten für Fahrrad, Roller oder Scooter, die auch mit Kleiderhaken, LED-Beleuchtung und Lademöglichkeit ausgerüstet sind, stehen jetzt bei der Park&Ride-Anlage am Bahnhof Kleinzell bereit. "Damit sind wir Vorreiter im Bezirk, denn diese gibt es eher im urbanen Bereich", sagt Kleinzells Bürgermeister Klaus Falkinger, der sich generell für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs einsetzt. "Dafür müssen wir Rahmenbedingungen für die Pendler schaffen." Alfred Allerstorfer, Bürgermeister in St. Ulrich, erinnert auch an den Klima-Aspekt, welcher immer mehr Stellenwert bei den Bürgern bekommt: "So kann man mit dem Rad zum Bahnhof fahren und spart sich im Optimalfall vielleicht das Zweitauto." Die Gesamtkosten für die Radboxen in Höhe von 30.000 Euro werden durch Förderungen des Landes OÖ, durch die drei Gemeinden sowie die Klima- und Energiemodellregion Donau-Böhmerwald finanziert.

Kostenlos testen

"4800 Menschen aus den drei Gemeinden können den Bahnhof innerhalb von 15 Minuten mit dem Fahrrad erreichen", rechnen die Bürgermeister vor. Sie alle sind potenzielle Nutzer der neuen Mobilitätsstation, die vom Niederkappler Unternehmen Innovametall entwickelt wurde – einem breiten Publikum spätestens bekannt durch die Installation des fliegenden Schiffes beim Linzer Höhenrausch. "Das Wichtigste ist ein möglichst einfaches und höchst komfortables System. Das haben wir mit unseren Safetydocks erreicht", sagt Christoph Wöss. Die Boxen werden nach vorheriger Registrierung mit einer Kundenkarte (oder Bankomatkarte, ÖBB-Vorteilskarte, Klimaticket) geöffnet und verschlossen. Einmaliges Kurzparken ist ebenso möglich wie die dauerhafte Miete.

Zum Start kann man die Station kostenlos testen: Einfach direkt vor Ort den SMS-Code anfordern und parken. Unter allen Teilnehmenden werden dreimal drei Monatsmieten verlost. Für einen Monat Parken zahlt man übrigens 30 Euro Miete, für eine Stunde 50 Cent, der Tag kostet 2 Euro.

Am Freitag, 3. Juni, gibt es von 16 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür bei der Safetydock-Mobilitätsstation bei der Park&Ride-Anlage beim Bahnhof Kleinzell. Dabei kann jeder Interessierte das System kennenlernen und sich genauer informieren.