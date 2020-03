Für Frauen bietet der Arbeitsmarkt Chancen

Die Nachfrage nach Arbeitskräften mit einem Qualifikationsprofil "Lehrabschluss und höher" ist ungebremst, Betriebe suchen Fachkräfte in vielen Tätigkeitsbereichen. Für Frauen bietet der Arbeitsmarkt viele Chancen und Unterstützungsangebote: So gibt es etwa Förderungen für Unternehmen und teilnehmende Frauen für eine Ausbildung in einem nicht-traditionellen Bereich. Mobile Bildungsberatungen in Gemeinden helfen beispielsweise, die richtige Weiterbildung zu finden, beraten über Zugangsbedingungen zu bestimmten Ausbildungen oder unterstützen bei der Arbeitssuche.

Beratung seit 2012

Seit 2012 gibt es FrauenBerufsZentren in ganz Österreich. Eines davon befindet sich auch in Rohrbach. Es wird vom AMS finanziert und vom Verein ALOM betrieben. Eine Teilnehmerin erzählt: "In meinem Arbeitsleben habe ich schon Höhen und Tiefen erlebt. Als ich arbeitslos war, habe ich durch das AMS erfahren, dass ich in das FrauenBerufsZentrum kommen kann. Dort habe ich meine persönliche Situation analysiert und in Workshops meine Kompetenzen erweitern können. Mit meiner Beraterin habe ich für mich geeignete Beschäftigungsbereiche gesucht und mich dann beworben. In einem Betriebspraktikum konnten mein zukünftiger Arbeitgeber und ich checken, ob die ausgeschriebene Stelle für mich passt. Schon bald werde ich das Team in einer Großküche verstärken und freue mich schon sehr darauf!"

Das FrauenBerufsZentrum in Rohrbach bietet Platz für 20 Frauen. Die Teilnehmerinnen kommen an vier Vormittagen pro Woche zu Workshops und Fachinformationen in den Bereichen Kommunikation, Berufsabschlüsse, regionale Betriebe, Ausbildungsmöglichkeiten, digitale Kompetenz, Gesundheit und vieles mehr. Ergänzend dazu gibt es individuelle Beratung. Zusätzlich steht das Zentrum jeden Mittwoch mit Rat und Tat nicht nur bestehenden Kundinnen, sondern allen Frauen offen, die eine Arbeit oder Ausbildung suchen. Auch Programmier-Treffs werden gratis angeboten. Infos: 07289 4126 (ALOM) oder beim AMS.