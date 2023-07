Für Forschungsprojekt: Studierende setzten Gehirnwellen in Sprache um

In einem Körper gefangen zu sein, ohne sich – etwa nach einem Schlaganfall – seinen Mitmenschen verständlich machen zu können: ein Schicksal, das wohl jeder, wenn irgendwie möglich, vermeiden möchte. Um Menschen zu helfen, die dennoch in dieser Situation sind, hat sich ein Team der FH Oberösterreich, Campus Hagenberg, in den vergangenen Monaten viele Stunden mit der Möglichkeit befasst, Gehirnströme so in Daten zu übersetzen, dass daraus verbale Botschaften entstehen.

Lisa-Marie Moser aus Linz, Caroline Wagner aus Traun und Julian Buchgeher aus Wartberg ob der Aist haben das Projekt während ihres Master-Studiums "Human Centered Computing" verwirklicht. Das zentrale Werkzeug ihrer Forschung war ein Elektroenzephalogramm (EEG). Dabei werden Elektroden an bestimmten Stellen des Kopfes angebracht und über Kabel mit einem Messgerät verbunden. Die Elektroden messen die Aktivität des Gehirns, die dann als Kurve auf einem Monitor dargestellt wird.

"In unserem Fall war es so, dass wir zuerst geschaut haben, welche Daten man erhält, wenn man konzentriert an etwas Bestimmtes denkt. Diese Daten haben wir in Clustern geordnet. Wenn man diese Cluster kategorisiert, kann man vergleichbaren Daten anderer Testpersonen genau diese Gedanken und Emotionen zuordnen", beschreibt Caroline Wagner die Arbeit ihres Teams.

Aus Hirnströmen werden Daten

"Je nach Emotion schlagen unsere Gehirnströme unterschiedlich aus. Deshalb war unser Zugang, dass wir die geordneten Cluster dann mit einfachen Satzbausteinen verknüpft haben", ergänzt Julian Buchgeher.

Die größte Herausforderung sei es gewesen, über die vorhandenen EEG-Geräte verlässliche Daten zu erhalten. Einige fehlerhafte Geräte mussten ausgetauscht und durch neue ersetzt werden. "Das hat enorm viel Zeit in Anspruch genommen", sagt Lisa-Marie Moser. Bei der Entwicklung der Software sei man hingegen recht zügig vorangekommen. Am Ende habe man aber ausreichend Datensätze zur Verfügung gehabt, um über eine Sprachausgabe Sätze wie "Ich habe Schmerzen", "Ich bin müde", "Bitte hilf mir" oder "Ich habe Hunger" zu formulieren. Außerdem ertönt ein SOS-Ruf, wenn gar keine Hirnströme empfangen werden.

Einsatz von KI denkbar

In der Praxis müsste man das an der Fachhochschule entwickelte System genau an die Patienten anpassen, die es nutzen. "Eine Idee wäre es, die Daten einer künstlichen Intelligenz zuzuführen. Dann könnte der Lernprozess noch schneller und präziser erfolgen", sagt Buchgeher. Das wäre jedoch Inhalt eines neuen Projekts, das von dem Trio eventuell in einem weiteren Semester ihres FH-Studiums aufgegriffen wird.

