Fünf Ärzte angerufen: Keine Zeit für zuckerkranke Frau

In Perg fehlt es an praktischen Ärztinnen und Ärzten. Was das für Patienten bedeuten kann, erlebten gestern Olha und Hans-Peter Foltyn, die sich Hilfe suchend in der OÖN-Redaktion meldeten. "Ich bin stocksauer. Wir versuchen seit einem Tag vergeblich, ärztliche Hilfe für meine schwer zuckerkranke Schwiegermutter zu finden. Ihr Bein hat sich entzündet, und sie hat Fieber, aber offenbar hat niemand für uns Zeit", schilderte Hans-Peter Foltyn hörbar aufgewühlt.