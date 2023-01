Führungswechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr Luftenberg

Einen umfassenden Generationswechsel vollzog die FF Luftenberg bei ihrer Vollversammlung mit Neuwahl des Feuerwehrkommandos. Da gleich vier Mitglieder des bisherigen Führungsteams ihre Funktionen im Kommando nach langjähriger, vorbildlicher Tätigkeit zurücklegten, wurden unter der Wahlleitung von Bürgermeisterin Hilde Prandner nicht nur die Position des Kommandanten, sondern auch jene des Kommandant-Stellvertreters, Schriftführers und Kassiers neu besetzt. Mit großer Mehrheit wurde Michael Mayer zum Kommandanten, Jürgen Habringer zum Stellvertreter des Kommandanten, Rafael Guschl zum Schriftführer und Kevin Greßlehner zum Kassenführer gewählt.

In seiner Antrittsrede bedankte sich der neuen Kommandant Michael Mayer sowohl für den großen Zuspruch bei der Wahl als auch für die exzellente Arbeit seines Vorgängers Erich Fleischmann. Diesem Dank schloss sich auch Bürgermeisterin Hilde Prandner an: „Erich Fleischmann hat in zehn Jahren als Kommandant einige Herausforderungen zu bewältigen. Dazu zählen insbesondere die Hochwasserkatastrophe im Jahr 2013, der Bau des Hochwasserschutzes in Abwinden und die Gefahren- und Entwicklungsplanung im Einsatzgebiet der FF Luftenberg.“

