Führungswechsel an St. Georgener SPÖ-Spitze

Seine Funktion als Ortsparteivorsitzender der SPÖ St. Georgen an der Gusen hat Bürgermeister Erich Wahl bei der Ortsparteikonferenz zurück gelegt. 18 Jahre lang war Wahl - er ist auch Bezirksvorsitzender der SP in Perg - an der Spitze der St. Georgener Sozialdemokraten gestanden. Zu seiner Nachfolgerin wurde Michaela Traxler gewählt.

Bei seiner Abschiedsrede betonte Wahl, er sei sehr dankbar, mit einem kompetenten und engagierten Team so lange Zeit so erfolgreich zusammengearbeitet zu haben. Dabei zog er eine positive Bilanz: Während praktisch alle großen Institutionen und Parteien in den vergangenen Jahren teils massiv Mitglieder verloren haben, wuchs die Mitgliederzahl der SPÖ St. Georgen unter Wahls Vorsitz um rund 32 Prozent. „Viele Einrichtungen und Entwicklungen, die St. Georgen so besonders machen und um die wir von vielen Gemeinden beneidet werden, gäbe es nicht ohne das engagierte SPÖ Team.“

Wahl hob dabei die Integrationsarbeit, die mit dem Integrationspreis des Landes ausgezeichnet wurde, ebenso hervor, wie die Gedenkarbeit die es ohne die sozialdemokratische Initiative nicht geben würde. Die laut AK-Kinderbetreuungsatlas beste Kinderbetreuung sowie ein hervorragendes Kulturprogramm seien ebenso Ausdruck dieser Arbeit wie die breit aufgestellte Gemeinwirtschaft mit Medien- Energie- Wasser und Serviceversorgung die beispielgebend sei. Bei all diesen Projekten und Entwicklungen stehe die Einbindung möglichst vieler Menschen in verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung im Vordergrund. Dies gelte auch für den jüngsten Vorstoß: den Öko-Lebensraum St. Georgen. „Wir wollen die 14 bis 20 Jährigen im Kampf gegen den Klimawandel nicht alleine lassen, wir unterstützen konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz und setzen sie ab sofort um“, betonte Wahl.

Mit nur einer Gegenstimme wurde Michaela Traxler zur ersten Vorsitzenden der SPÖ St. Georgen gewählt. Bürgermeister Wahl, der seinerseits einstimmig zum Ehrenvorsitzenden bestimmt wurde, betonte, er sei überglücklich, dass eine so engagierte und kompetente Frau, die auf einem festen Wertesystem der Sozialdemokratie stehe, zu seiner Nachfolgerin gewählt worden sei. Ehrengast der Parteiversammlulng war die ehemalige Staatssekretärin, NR-Abg. Muna Duzdar.