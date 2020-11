Führungstrio von „Frau in der Wirtschaft“ wiedergewählt

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Im Frühjahr dieses Jahres hätte die Neuwahl des Bezirksvorstandes von Frau in der Wirtschaft stattgefunden – dann kam Corona. Da auch am neu angesetzten Termin im November eine persönliche Wahl nicht möglich war, entschlossen sich die Verantwortlichen zu einem Online-Wahlgang. Dabei wurde der bestehende Vorstand mit der Bezirksvorsitzenden Bettina Wielach sowie ihren Stellvertreterinnen Eveline Grabmann und Anna Wöhrer im Amt bestätigt. Das Trio plant bereits für eine Zeit, in der wieder durchgestartet werden kann. So soll es im Frühjahr wieder eine Veranstaltung auf Bezirksebene geben - angepasst an die Gegebenheiten und bei Bedarf auch digital.