Führerscheinloser Lenker prallte mit Auto gegen Lkw und floh

Der schwer beschädigte Lkw wurde am Montag in der Betriebsstraße in Unterweitersdorf entdeckt. In der Nähe wurden Polizisten auch auf einen ebenfalls schwer beschädigten Pkw ohne Kennzeichen und Begutachtungsplakette aufmerksam. Als Lenker des Autos wurde ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt ausgeforscht. Der junge Mann besitzt keinen Führerschein, die abmontierten Kennzeichen hatte er sich im Internet bestellt.

Bei der Befragung gab der 21-Jährige an, dass er den Pkw am Ende der Betriebsstraße abstellen wollte, damit die Polizei nicht auf ihn aufmerksam werden würde. Dabei geriet der Wagen allerdings aufgrund von Glatteis ins Rutschen und prallte frontal gegen den Lkw. Der Autofahrer wird angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.