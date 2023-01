Frühlingsgrüße aus der Fachschule Bergheim

Dabei bringen Frühlingsblumen Farbe in den Alltag. Derzeit sind sowohl Schülerinnen als auch Lehrkräfte bemüht, dass es im Semesterzeugnis möglichst viele gute Noten gibt. In der dritten Klasse bereitet man sich schon auf das Praktikum vor, das mit Anfang Februar beginnt. In sechs Wochen sammeln die Jugendlichen Erfahrungen in verschiedenen Sozialeinrichtungen oder Handwerksbetrieben. Für das kommende Schuljahr sind bereits Anmeldungen eingetroffen. Am Mittwoch, 15. Februar, gibt es noch einmal die Möglichkeit, an einem Schnuppertag das Bildungsangebot kennenzulernen. Anmeldungen unter 0732 / 7720 - 33 200.

