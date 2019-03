Frühlings-„Kursoffensive“ im Perger Roten Kreuz

BEZIRK PERG. Am 13. März starten in zwölf Gemeinden Erste-Hilfe Auffrischungskurse.

Drei Viertel aller Notfälle passieren im häuslichen Umfeld. Fast immer sind es dann Angehörige oder Freunde, die Erste Hilfe leisten müssen. Die Wahrscheinlichkeit, selbst einmal in diese Situation als Ersthelfer zu geraten, ist demnach sehr hoch.

Dass das erste Glied in einer erfolgreichen Rettungskette enorm wichtig ist, betont die Notärztin Charlotte Mayer: „Der Ersthelfer bestimmt, ob die Rettungskette überhaupt in Gang gesetzt wird und ob letztendlich eine Rettung durch das richtige Handeln erfolgreich ist.“

Hier drängt sich die Frage auf, wie es mit der persönlichen „Erste-Hilfe-Fitness“ aussieht. Das Rote Kreuz startet daher am Mittwoch, 13. März, in zwölf Gemeinden des Bezirkes Perg einen vierstündigen „Einfach helfen“-Kurs an jeweils zwei Abenden. Damit soll der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben werden, das entsprechende Wissen in Notfällen praxisnah auf den neuesten Stand zu bringen.

Wie wichtig das richtige Verhalten in Notfallsituationen ist, unterstreicht der Perger Allgemeinmediziner Erwin Schatz: „In meiner Tätigkeit als niedergelassener Arzt habe ich regelmäßig mit Patienten mit erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen zu tun. Nachdem sich die meisten Notfälle in den eigenen vier Wänden abspielen, sind hier vor allem Familienmitglieder als Ersthelfer gefordert.“

Die Kurse finden in Bad Kreuzen, Baumgartenberg, Grein, Mauthausen, Mitterkirchen, Perg, Schwertberg, St. Georgen an der Gusen, St. Georgen am Walde, St. Thomas am Blasenstein, Waldhausen und Windhaag bei Perg statt. Beginn: 19 Uhr. Anmeldungen telefonisch beim Roten Kreuz Perg: 07262 / 54444 oder www.erstehilfe.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema