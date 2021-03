"Früher war alles später": Naturpark Mühlviertel hilft, Auswirkungen des Klimawandels zu erkennen

In der Natur geht es in diesen Tagen so richtig rund: Die Frühlingsblumen stehen in voller Blüte, Bäume treiben aus, und auf den Wiesen macht sich das Grün schon breit. Auch wenn der Spätwinter vor zwei Wochen noch einmal eine kurze Vollbremsung zur Folge hatte, lässt sich über einen längeren Zeitpunkt betrachtet doch feststellen: Der Frühling startet tendenziell wesentlich früher, als dies noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war.