Frontalkollision auf der B38 forderte drei Verletzte

Rettung, Polizei und Feuerwehr standen am Samstag gegen 14:30 Uhr nach einem Unfall an der Kreuzung der Böhmerwald- mit der Linzer Straße im Einsatz: Ein 21-jähriger Pkw-Lenker dürfte beim Links-Abbiegen von der B38 in Richtung Ortszentrum einen herannahenden Pkw, besetzt mit einer dreiköpfigen Familie, übersehen haben.

Die Fahrzeuge kollidierten frontal. Dabei wurde der junge Lenker, eine 36-jährige Frau auf dem Beifahrersitz des zweiten Wagens sowie ihr siebenjähriger Sohn verletzt. Der 39-jährige Familienvater dürfte den Zusammenstoß unversehrt überstanden haben. Die Rettung brachte die Verletzten in das Klinikum nach Rohrbach, teilte die Polizei am Abend mit. Die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach übernahm die Aufräumarbeiten.

