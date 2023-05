Froschberg versetzt Freistadt Schuss vor den Bug

Am Samstag gab es in einer hochklassigen und phasenweise dramatischen Partie einen 4:3-Sieg über den FBC Urfahr zu feiern. Weniger gut lief es am Sonntag gegen Froschberg. Hier wollte sich in keiner Phase die erforderliche Ruhe im Spielaufbau einstellen, während Froschbergs Martin Pühringer fast nach Belieben punkten konnte. "Heute hätten wir die Weichen in Richtung Finale stellen können. Anscheinend brauchen wir in jeder Saison unseren Schuss vor den Bug. Den haben wir jetzt erledigt, und ich hoffe, dass wir die kommenden Spiele mit 110 Prozent bestreiten", so Abwehrchef Marcel Wiesinger nach dem Match.

Jubeln durfte das Freistädter Frauenteam über zwei Punkte beim 4:1-Erfolg über Froschberg. In ihrem ersten Heimspiel in dieser Saison taten sich die Mühlviertlerinnen zwar schwer, ihre spielerische Linie zu finden, aber mit Fortdauer der Partie hatte man die Gegnerinnen immer besser im Griff und gewann hochverdient.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.