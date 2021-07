Froschauer tritt für weitere sechs Jahre im Rathaus an

Bgm. LAbg. Anton Froschauer wird im September für seine dritte Amtsperiode als Bürgermeister von Perg kandidieren. Das gab der 57-Jährige am Dienstagabend bei der letzten Sitzung des Perger Gemeinderats in dieser Funktionsperiode bekannt. "Mit großer Motivation und Leidenschaft bewerbe ich mich ein weiteres Mal um das Amt des Bürgermeisters. Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren unsere Stadt entwickelt und viel weitergebracht.