Vom Bundesrat in den Landtag wechselte gestern der Perger Bürgermeister Anton Froschauer (VP). Er übernimmt damit das Mandat von Gabriele Lackner-Strauss, die sich aus dem Landtag zurückgezogen hat. Froschauers Platz im Bundesrat in der Länderkammer in Wien wird künftig von Johanna Miesenberger (Freistadt) ausgefüllt.

Willkommen geheißen wurde Froschauer im Landtag sowohl vom Landtagspräsidenten und langjährigen politischen Weggefährten Viktor Sigl aus Bad Kreuzen als auch von Klubobfrau Helena Kirchmayr. In seiner Arbeit auf Landesebene will Froschauer seine langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik und Standortentwicklung einbringen. Der 56-Jährige, den ein pragmatischer Zugang zur Politik kennzeichnet, ist seit zwölf Jahren Bürgermeister der Stadt Perg und steht auch dem Wirtschaftspark Perg-Machland – einem Verband von 25 Gemeinden aus dem Bezirk Perg – als Obmann vor.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at