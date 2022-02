Frontalzusammenstoß im Mühlviertel forderte einen Verletzten

Aus bislang ungeklärter Ursache waren im Gemeindegebiet von Wartberg ob der Aist zur Mittagszeit zwei Pkw zusammengestoßen. Der Wagen eines 65-Jährigen, der auf der Arnbergerstraße in Richtung Unterweitersdorf unterwegs war, kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 62-Jährigen. Letzterer zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde in das Kepler Universitätsklinikum gebracht, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wartberg ob der Aist an.