Frontalcrash: Mehrere Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Luftenberg

Ein 28-jähriger Linzer war kurz nach 20 Uhr mit seinem Pkw auf der B3 in Richtung Steyregg unterwegs. Mit im Auto waren seine 53-jährige Mutter, auf der Rückbank saß seine Ehefrau (27) mit den beiden Kleinkindern (2 und 5 Jahre).

In Luftenberg kam ihnen ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land entgegen. Wie und warum es dort genau zum Zusammenstoß kommen konnte, wird derzeit von der Polizei ermittelt. Soviel ist bisher bekannt: Eine Zeugin, die zuvor vom 27-Jährigen überholt worden war, gab an, dass dieser nach dem Überholvorgang auf der Gegenfahrbahn geblieben und deshalb mit dem Pkw des Linzers und seiner Familie kollidiert war.

Aufwendige Rettungsaktion

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Fahrzeug des 27-Jährigen über die Leitplanke katapultiert und überschlug sich in den etwa fünf Meter unterhalb der Fahrbahn liegenden Auwald. Der Mann wurde von den Feuerwehren aus Luftenberg und Langenstein in einer aufwendigen Rettungsaktion aus seinem völlig demolierten Fahrzeug befreit.

Die beiden Lenker sowie die Mutter des Lenkers dürften schwer, die Mutter mit ihren beiden Kleinkindern leicht verletzt worden sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Alle wurden nach der Erstversorgung am Einsatzort in Krankenhäuser in Linz gebracht. Alkotests mit den Lenkern waren an Ort und Stelle nicht möglich.

Während der Dauer des Einsatzes war die B3 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

