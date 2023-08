Frischzellenkur für den Maria-Trost-Kreuzweg

"Die Bilder des Kreuzwegs haben schon vielen Menschen Trost gespendet, und wir wollen dieses lebendige Zeichen des Glaubens auch für unsere Enkelkinder erhalten", sagt Pfarrer Alfred Höfler. Vor einigen Jahrzehnten wurden die Stationen errichtet, wann genau, weiß man nicht. Wind und Wetter ausgesetzt, haben die Bilder stark gelitten, sodass es Zeit wurde, diese zu restaurieren.

Stationen und Bilder erneuert

Josef Kaineder, Initiator dieser Sanierung und Organist am Berg, weiß, dass sich viele Rohrbach-Berger, aber auch Wallfahrer, schon darauf freuen, wenn die Bilder in neuem Glanz erstrahlen: "Es ist besonders schön zu sehen und zu erleben, wenn Kinder mit ihren Eltern stehen bleiben und über die Bilder sprechen." Gemalt wurden die Bilder von Josef Keinberger, dem heute noch vielen bekannten Künstler. Die Restaurierung der Stationen wird vom "Schmied z’Kirchbach" und die der Bilder von der Restauratorin Stefanie Stolzlechner vorgenommen.

Dass die "Rundumerneuerung" wirklich Sinn ergibt, kann man an den Bildern "vorher" und "nachher" erkennen. Am Foto zu sehen ist Lydia Ettmayer, die Tochter von Josef Keinberger, die sich natürlich sehr freut, dass diese Arbeiten jetzt durchgeführt werden, bei der Übergabe der Bilder an Stefanie Stolzlechner. Vorgesehen ist, dass der Kreuzweg zur Wallfahrtskirche Maria Trost wieder in neuem Glanz erstrahlt und im Spätsommer, spätestens im Herbst wieder aufgestellt wird. Auch die Mitarbeiter vom Bauhof der Gemeinde Rohrbach-Berg haben sich eingebracht und Vorschläge zur kostengünstigen Sanierung der schadhaften Steinsäulen gemacht und den Ab- und Antransport organisiert.

Da es so manchen ein Anliegen ist, zur Restaurierung einen Beitrag zu leisten, ist dies natürlich möglich. Diesbezüglich kann man sich in der Pfarrkanzlei Rohrbach melden. Aber auch begabte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich persönlich bei der Pfarre zu melden: Renovierungsarbeiten gibt es quasi immer. Die Organisatoren freuen sich jedenfalls schon heute auf eine Andacht anlässlich der Erneuerung des Kreuzweges.

Führungen in der Bergerkirche

Die Initiative Stadtgeschichte Rohrbach-Berg bietet auch Führungen in der Wallfahrtskirche Maria Trost und zu den Kapellen am Berg an. Anmeldung sind in der Pfarrkanzlei (07289 4277-0, pfarre.rohrbach@dioezese-linz.at oder im Tourismus Büro Rohrbach-Berg (05 78 90 310, info@boemerwald.at) möglich.

