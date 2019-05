Frisches Grün vertrieb die Regenwolken

OBERNEUKIRCHEN. Über zahlreiche Besucher durften sich die Klienten der Werkstätte des Diakoniewerks bei ihrem Pflanzen- und Bauernmarkt freuen.

Die frisch gezogenen Gemüsepflanzen fanden reißenden Absatz. Bild: Erika Ganglberger

Reges Markttreiben herrschte am Freitag auf dem Marktplatz von Oberneukirchen. Trotz des nicht so schönen Wetters, kamen sehr viele Besucherinnen und Besucher zum dritten Pflanzen- und Bauernmarkt der Werkstätte des Diakoniewerks Oberneukirchen. Aus vielen alten und seltenen Raritäten an Bio-Pflanzen oder herkömmlichen Blumen- und Gemüsepflanzen konnten die Besucher im Hof der Werkstätte wählen. Die Mitarbeiter mit Beeinträchtigung der Werkstätte des Diakoniewerks hatten für diesen Markt bereits seit Mitte Februar eifrig Setzlinge gepflanzt und pikiert.

Die Ortsbauern und einige Lieferanten des Naturladens waren vor Ort und boten Öle, Käse, Bauernbrot, Speck, Schnäpse und Bauernkrapfen, frisch aus der Pfanne, an. Für den Hunger gab es eine kräftige Erdäpfelsuppe und heiße Steckerlfische. Das Hilfswerk Oberneukirchen lud in die gemütliche Schnopfhagen-Stuben zu Kaffee und selbstgemachten Mehlspeisen. Auch der Second-Hand-Laden "Stöbereck" des Hilfswerk Vereines hatte seine Türen geöffnet und es konnte nach Herzenslust gestöbert und natürlich das eine oder andere tolle Kleidungsstück ober Accessoires erworben werden. Abgerundet wurde das Angebot mit einem Informationstand über effektive Mikroorganismen.

