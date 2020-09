Frischer Wind in Curhaus-Küche

Motiviert und voll neuer Ideen nimmt der 29-jährige Andreas Hader den Chefkochlöffel im Curhaus Bad Kreuzen, dem Zentrum für Traditionelle Europäische Medizin (TEM), in die Hand. Nach Ausbildungsjahren in ganz Österreich kehrt der Koch aus dem Bezirk Perg an jenen Ort zurück, wo seine Laufbahn als Koch-Kellner-Lehrling begonnen hat.

"Ich will eine kreative TEM-Küche auf hohem Niveau und mit neuem Schwerpunkt verwirklichen. Unser Ziel für 2021 ist ein Ernährungskonzept auch mit veganen Gerichten nach den vier Typen der traditionellen Medizin." Die Sehnsucht nach der Heimat, wo er mit seiner Frau ein Haus bauen möchte, und das Jobangebot im Curhaus lockten Andreas Hader aus St. Johann in Tirol zurück nach Bad Kreuzen.

Viele seiner zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennt der junge Koch von früher.

Kochen für vier Temperamente

"Die Stimmung ist sehr gut, und ich strebe ein Miteinander an. Von meinem Vorgänger Bernhard Neururer, der neun Jahre die Küche geführt hat, habe ich in den letzten Monaten sehr viel gelernt", sagt Andreas Hader. Den Prinzipien der TEM kommt der Koch, der ein Verfechter der ganzheitlichen Therapie und Gesundheit ist, gerne nach. "Ich ernähre mich selbst auch typgerecht und erlebe, wie die TEM wirkt, das motiviert zusätzlich. Meine große Herausforderung wird die vegane Küche für Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker und Phlegmatiker sein", sagt der 29-jährige Küchenchef. Die regionale, saisonale und individuelle Kost für die vier Temperamente ist ein Fixpunkt im Therapiekonzept.

Neben dem Kochen ist das Extrem-Hindernislaufen ,Spartan Race‘ seine große Leidenschaft, wo Hader auch internationale Läufe bestreitet. Dazu trainiert er mehrmals wöchentlich neben dem Laufen auch im Fitnessstudio.

