Frische Kräfte für die Rotkreuz-Feldküche

Bereits in seiner aktiven Zeit als Bezirksrettungskommandant war die Feldküche ein besonderes Anliegen von Charles Pickering. Kein Wunder also, dass er sich nun auch um die Ausbildung zusätzlicher Fachkräfte für diese Rotkreuz-Einheit kümmerte. An zwei Tagen lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles, was zum Betrieb einer Feldküche dazugehört: Geräte, Aufbau und Materialbestand wurden genau unter die Lupe genommen, Abläufe und Hygienemaßnahmen bis ins Detail besprochen. Dann wurde das Gelernte gleich in die Praxis umgesetzt. Gemeinsam mit dem Stammteam bekochten die "Neuen" die Besucher des Danke-Fests. Hierzu waren alle Personen eingeladen, die beim Ukraine-Unterbringungseinsatz geholfen haben.

Das Team der Feldküche Freistadt versorgte im März die geflüchteten Menschen sowie die Helfer mit 9000 Essensportionen. Die Feldküche ist in der Lage, bei sechs Stunden Vorlaufzeit 1500 Personen für 24 Stunden zu versorgen.