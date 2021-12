Friedensprojekt im Advent aus Sorge wegen radikaler Teilnehmer abgesagt

Ein sichtbares Zeichen setzen für mehr Wertschätzung im persönlichen Umgang sowie für Solidarität mit dem Spitals- und Pflegepersonal. Das wollten die Initiatoren des "Laternenwegs für Gerechtigkeit und Frieden", der am kommenden Sonntag in Pregarten hätte stattfinden sollen. Pfarre und Stadtgemeinde hatten zu dem Umzug eingeladen.

Daraus wird aber nichts. Denn zuletzt verdichteten sich die Hinweise darauf, dass die Aktion von radikalen Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern unterwandert werden könnte, um Stimmung für ihre Gesinnung zu machen. "Wir haben Anfragen von Menschen bekommen, bei denen zu befürchten ist, dass sie unsere Veranstaltung als Plattform für Ideen missbrauchen, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben möchten", sagt Martin Klötsch. Der Ziviltechniker hatte die Idee für den Laternenweg rund um Weihnachten gehabt.

Vor dem Hintergrund zunehmender Gewaltbereitschaft bei Corona-Demos in Linz und anderen österreichischen Großstädten habe man die Reißleine ziehen müssen. Auch weil der Umzug in Pregarten zuletzt auf einschlägigen Seiten des Nachrichtendienstes Telegram beworben wurde – neben Aufrufen zu "Medien-Demos" und Mahnwachen vor Krankenhäusern. "In den vergangenen Tagen ist die Gefahr immer größer geworden, dass unser Friedensmarsch in eine völlig falsche Richtung kippt. Da haben wir uns zur Absage entschlossen."

Dieser Schritt sei unvermeidlich geworden, betont Pregartens Pfarrer August Aichhorn: "Einige haben den Laternenweg als Protestaktion gegen die Regierung missverstanden. Das wäre das Letzte gewesen, das wir gewollt hätten."

Dabei war der Friedensmarsch als Zeichen der Vielfalt gedacht gewesen, betont Martin Klösch: "Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was die Regierung in den vergangenen Wochen getan hat. Aber ich will keinesfalls, dass Politiker und Pflegemitarbeiter bei einem Umzug als Lügner und Mörder beschimpft werden." (lebe)