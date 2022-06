Fremde Frau in Schlafzimmer von 92-Jähriger verjagt

Die junge Frau war am Freitag gegen 17:45 Uhr durch die offene Tür in das Haus geschlichen, wie die Polizei am Montag bekanntgab. Die 92-jährige Besitzerin des Hauses hielt sich zu diesem Zeitpunkt im Keller auf. Als sie nach oben zurückkam, bemerkte sie die Fremde in ihrem Schlafzimmer und jagte sie davon. Danach fiel der Frau auf, dass aus ihrem Nachtkästchen Bargeld gestohlen wurde.

Etwa zwei Stunden zuvor hatte eine Nachbarin beobachtet, wie die unbekannte Diebin im Garten des späteren Opfers herumschlich, jedoch das Haus nicht betrat und Richtung Bahnhof davonging.

Die Täterin ist etwa 20 Jahre alt, hat eine etwas dunklere Hautfarbe und schulterlange schwarze Haare. Bekleidet war sie mit einer weißen Bluse und einer schwarzen Hose.

Hinweise nimmt die Polizei Ottensheim unter der Telefonnummer 059133/4337 entgegen.