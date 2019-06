Frellerhof kooperiert mit dem Schmankerldorf

Der Frellerwirt in Piberschlag sorgt dafür, dass die Gastrokooperation in der Tourismusregion Mühlviertler Hochland auch in Zukunft Bestand hat. Chef Herbert Freller und sein Team sind täglich außer Mittwoch und Donnerstag gerne für die Gäste da. Echte Mühlviertler Spezialitäten machen den Gasthof in der Ortschaft Piberschlag direkt neben der Bundesstraße ebenso zu einem beliebten Treffpunkt wie Spezialitätenwochen. Mit solchen reiht sich der Frellerhof nahtlos in die übrigen Schmankerlbetriebe Braugasthof Mascher, Schmankerlwirt und Waldschenke ein, die in den bevorstehenden Ferien ebenfalls zu einer Reihe von kulinarischen Genüssen einladen.

Für den Geschäftsführer des Mühlviertler Hochlandes, Markus Obermüller, ist der Fortbestand der Marke "Schmankerldorf" ein wichtiger Beitrag zur geplanten Qualitäts-Gastrokooperation in der Region. Er hofft, dass sich für den Gasthof Kirchenwirt ein neuer Betreiber findet. Die Bereitschaft der bisherigen Eigentümer, Gerhard und Edith Lummerstorfer, sei auf alle Fälle da.