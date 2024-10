Freiwillige nähten in Feldkirchen Kostüme für Sternsinger

Freiwillige stellten Kleider, Umhänge und Kronen für die Sternsinger her.

Bis Weihnachten ist zwar noch etwas Zeit. Trotzdem laufen in Feldkirchen an der Donau schon die Vorbereitungen auf die Sternsingeraktion Anfang Jänner. Im Repair-Café, das jeden ersten Mittwoch im Monat im Pfarrheim Feldkirchen stattfindet, wurden vergangene Woche neue Verkleidungen für die Heiligen Drei Könige fertiggestellt. „Als wir uns im Jänner getroffen haben, sind wir mit den Organisatorinnen der Sternsingeraktion in unserer Pfarre, Sabrina und Helene, ins Gespräch