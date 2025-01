Ein Generationenwechsel vollzieht sich derzeit an der Spitze des Klinikums Freistadt. Die 42-jährige Barbara Etzlstorfer übernimmt von Norbert Fritsch die ärztliche Leitung des Hauses. In der Oberösterreichischen Gesundheitsholding ist Etzlstorfer momentan die einzige Frau in einer solchen Position.