Freistädter Volksschulkinder lassen den Stifterplatz erklingen

Bild: VS 1 Freistadt

Oberösterreichs Landesmusikschulwerk hat den 17.Mai zum Tag des Kinderliedes ausgerufen. Die Volksschule 1 beteiligt sich an dieser Initiative mit und lädt an diesem Tag zum „Klangplatz Stifterplatz“ ein. Ein Konzert zum Zuhören und Mitsingen, das um 10.45 Uhr beginnen soll.Die Kinder der Volksschule 1 laden Oma, Opa, Mama, Papa, Geschwister, Freundinnen und Freunde der VS 1 zu einer vergnüglichen Stunde auf den Stifterplatz ein. Die jungen Sängerinnen und Sänger wollen das Publikum mit ihren Lieblingsliedern begeistern und den Stifterplatz zum Klingen bringen.

„Singen und Musizieren hat an unserer Schule einen hohen Stellenwert. Singen macht Spaß, es verbindet und weckt die Lebensgeister. Es ist mir sehr wichtig, dass die Freude am Singen und Musizieren geweckt und gefördert wird“, sagt Ulrike Steininger, Direktorin der Volksschule 1 Freistadt.