Freistädter treten unermüdlich gegen Atomkraft auf

Bei einem Spaziergang an der frischen Luft tauschte sich Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder mit dem Anti Atom Komitee in Freistadt aus. Thema war unter anderem die aktuelle Taxonomie-Verordnung der Europäischen Kommission, laut der Atomstrom als „grün“ eingestuft werden soll. Außerdem informierte sich Landesrat Kaineder bei den Akteuren des Anti Atom Komitees über deren aktuelle Arbeitsschwerpunkte, wie zum Beispiel eine Petition gegen ein Atommüll-Endlager an der österreichisch-tschechischen Grenze.

„Gerade die vergangenen Tage und Wochen haben gezeigt, wie wichtig der Rückenwind aus der Bevölkerung ist, wenn es um den gemeinsamen Kampf gegen Atomkraft geht“, bedankte sich Kaineder bei allen, die sich im Anti Atom Komitee in Freistadt engagieren. Seit Jahrzehnten kämpft das Anti Atom Komitee parteiübergreifend gegen die Atomkraft und gegen ein Atommüll-Endlager in Grenznähe. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Oberösterreich so starke Verbündete wie das Anti Atom Komitee haben, die durch Vorträge und Workshops auch maßgeblich zur Bewusstseinsbildung beitragen“, so Landesrat Stefan Kaineder nach seinem Besuch in Freistadt.