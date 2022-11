Freistädter Traditionskapelle etabliert neues Konzertformat 

Einen rundum genussvollen Abend verspricht die Musikkapelle des Kameradschaftsbundes und der Bürgergarde der Stadt Freistadt: Am Samstag, den 19. November, lädt die Traditionskapelle um 20 Uhr zu einer Premiere in den großen Saal des Salzhofes. „Unter dem Motto ,Genuss mal DREI‘ bieten wir wie gewohnt ein abwechslungsreiches musikalisches Programm“, kündigt Obmann Christian Haubner an.

Zu diesem musikalischen Genuss gesellt sich gleich ein doppelter lukullischer hinzu: „Denn die Veranstaltung findet in ganz zwangloser Atmosphäre ähnlich einem Dämmerschoppen statt. Das heißt, es werden auch kleine Imbisse und Getränke serviert, sodass einer genussvollen Veranstaltung nichts im Weg steht“, freut sich Haubner. Gerade nach der entbehrungsreichen Corona-Zeit vereine man mit dem neuen Veranstaltungskonzept Musik und geselliges Zusammensein auch im Winter. Damit ist für jeden etwas dabei, egal ob Groß oder Klein! Der Eintritt ist frei, die Musikkapelle freut sich über freiwillige Spenden, Speisen und Getränke werden verkauft.