Freistädter Musikvereine jubelten um die Wette

Zwölf Leistungsabzeichen gingen beim Festakt „Youth Attack“ an die jungen Musikerinnen und Musiker aus Neumarkt.

Zum großen Auszeichnungs-Fest lud am Sonntag der Blasmusikverband des Bezirks Freistadt in den Salzhof. Im Mittelpunkt dieser Jugend-Gala stand die feierliche Verleihung von Leistungsabzeichen des Oberösterreichischen Blasmusikverbandes (OÖBV. 166 dieser Leistungsabzeichen haben junge Musikerinnen und Musiker im vergangenen Jahr an den Landesmusikschulen des Bezirkes erfolgreich abgelegt: 51 Junior-Leistungsabzeichen, 78 bronzene Leistungsabzeichen, 29 silberne Leistungsabzeichen und acht goldene Leistungsabzeichen.

Ganz nach dem Motto „BE PROUD“ überreichte die Bezirksleitung des OÖBV Freistadt an alle fleißigen Musikerinnen und Musiker die erspielten Abzeichen und Urkunden. 132 erfolgreiche Musikschülerinnen und Musikschüler aus 29 Musikvereinen wurden beim „Youth Attack“ auf die Bühne geholt und von ihren Musikvereins-Funktionären, Eltern und Freunden bejubelt. Die Überreichungen der Abzeichen übernahmen Bezirks-Jugendreferentin Ulrike Maurer-Pühringer, Bezirks-Kapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger und Bezirksobmann Franz Jungwirth.

Die größte Anzahl an abgelegten Prüfungen konnten der Musikverein Neumarkt und die Trachtenmusikkapelle Lasberg bejubeln: Hier erreichten jeweils zwölf Musiktalente im Vorjahr ein Leistungsabzeichen. Knapp dahinter, mit immerhin elf bestandenen Prüfungen, reihte sich der musikalische Nachwuchs der Stadtkapelle Freistadt ein.

Den feierlichen Rahmen bei der Verleihung bildeten ein Fagott-Trio der Landesmusikschule Pregarten sowie ein Blechbläser-Quintett von Studierenden der Anton Bruckner Privatuniversität Linz. Jugendreferentin Anja Reithmayr aus Unterweißenbach hatte diese Formation eigens für diesen Anlass zusammengestellt. Bezirksobmann Franz Jungwirth wünschte den ausgezeichneten Musikschülern weiterhin so viel Freude mit der Musik und appellierte, die erworbenen Fähigkeiten in den Musikvereinen des Bezirkes einzusetzen. Einen besonderen Dank richtete Jungwirth zudem an alle Eltern für ihre Unterstützung und das Motivieren beim Erlernen der Musikinstrumente.

