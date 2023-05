Freistädter Kooperation schafft kürzere Wege zu Klimaschutz-Förderungen

Lokale Maßnahmen für den Klimaschutz sowie zur Abfederung der Folgen des Klimawandels werden künftig in der Region Mühlviertler Kernland einen noch höheren Stellenwert als bisher einnehmen. Zudem wird der Zugang zu Fördermöglichkeiten für jene vereinfacht, die Initiativen für den Klimaschutz setzen. Hierfür werden die Förderprogramme des EU-Regionalentwicklungsfonds LEADER mit jenen der Klima- und Energiemodellregion (KEM) sowie der Klimawandel-Anpasssungsmodellregion (KLAR!) im Bezirk enger miteinander verzahnt.

„Wer in unserer Region gute Ideen für Klimaschutzmaßnahmen vor Ort hat, soll rasch und unbürokratisch Zugang zu Fördermaßnahmen bekommen“, sagt Conny Wernitznig, Geschäftsführerin der LEADER-Region Mühlviertler Kernland Freistadt. Auch für KLAR!-Geschäftsführerin Sonja Hackl ist die Marschrichtung eindeutig: „Wir wollen die Region klimafitter machen und auf diesem Weg auch die hohe Lebensqualität bei uns erhalten. Die besten Ideen sind hierfür gerade gut genug.“

Vorschläge, wie das erreicht werden kann, gibt es schon jetzt einige. In einem Dreijahresprogramm der KLAR!-Region werden beispielsweise bis 2026 zehn Maßnahmen gestartet, die sich grob in die Bereiche „Hitze/Gesundheit“, „Wasser“ und „Bodenschutz“ gliedern lassen. Der gezielte Schutz ausgewiesener Hitzeinseln zählt ebenfalls zu diesen Maßnahmen wie die Sicherstellung versickerungsfähiger Oberflächen in Siedlungsgebieten oder Aufforstungsaktionen für einen klimafitten Wald. Um die Artenvielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen zu erhöhen, wird ein eigenes „KLAR!-Saatgut“ für nachhaltige Blühstreifen entwickelt und den Ortsbauernschaften der Region zur Verfügung gestellt.

„Die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, dass die Klimakrise auch bei uns im Mühlviertel voll angekommen ist. Deshalb braucht es regionale Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“, sagt der Obmann des Energiebezirks Freistadt, Bürgermeister David Bergsmann (VP) aus Hagenberg.

EU-Fördertopf wird angezapft

Finanzielle Mittel für diese Maßnahmen könnten zusehends aus dem EU-Regionalförderprogramm LEADER kommen, das ab 2024 eine neue Förderperiode startet. LEADER-Obmann Bgm. Fritz Robeischl (VP) aus Pregarten sagt dazu: „Ohne Innovation auf allen Ebenen ist Klimaschutz nicht umsetzbar. Dazu ist uns jede Projektidee von Privatpersonen, Gemeinden oder Vereinen herzlich willkommen.“

