Freistädter Jugendzentrum ist da, um die Talente junger Menschen zu fördern

Ein neuer sozialer Mittelpunkt für die Freistädter Jugendlichen entstand kurz vor Jahreswechsel mit der Eröffnung des neuen ÖGJ-Jugendzentrums in der Zemannstraße 14 in Freistadt. Das Interesse der Jugendlichen in den Tagen nach der Eröffnung war sehr ermutigend. Damit das auch so bleibt, will Jugendzentrumsleiterin Iris Poxleiter Monatsprogramme erarbeiten, die sowohl Unterhaltung als auch Platz für niederschwellige Bildungsangebote bieten. Damit wolle man nicht nur ein Freizeitangebot für Menschen im Alter von 13 bis 20 Jahren schaffen, sondern vor allem auch deren Talente fördern, betonten Kurt Winter (Geschäftsführer JCUV) und Stefan Reichl (Vereinsleiter JCUV) bei der Eröffnung: "Unsere Arbeit ist eine Investition in die Zukunft: In junge Menschen, deren Ideen und Energie unsere Gesellschaft einmal bereichern werden."

Diese Intention sei die Grundlage für die breite Unterstützung des Projekts durch die Stadtgemeinde gewesen, sagte Bürgermeister Christian Gratzl (SP): "Mit dem Jugendzentrum erfüllt sich ein einstimmig beschlossener Wunschtraum. Wir haben einen neuen Treffpunkt für unsere Jugendlichen geschaffen – einen Ort, an dem ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen." Das unterstrich auch Clemens Poissl (VP), Stadtrat für Jugend, Familie und Sport, ergänzte: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam in eine vielversprechende Zukunft zu gehen und viel für die Freistädter Jugend zu erreichen." In dieselbe Kerbe schlug auch ÖGB Landesvorsitzender und AK-Präsident Andreas Stangl: "Es ist wichtig, dass die Jugend gefördert und unterstützt wird." Gerade die Überparteilichkeit des OÖ. Jugendcenter Unterstützungsvereins JCUV sei ein Garant dafür, dass die Jugendlichen wertschätzend betreut werden.

Für die feierliche Eröffnung hatte Stadtrat Poissl, im Brotberuf Konditor, eigens eine prächtige Torte mit Logos der Stadtgemeinde Freistadt und des Jugendzentrums mitgebracht. Gemeinsam schnitten AK-Präsident Andreas Stangl, Bürgermeister Christian Gratzl, Stadtrat Poissl, JCUV-Geschäftsführer Kurt Winter, JCUV-Vereinsleiter Stefan Reichl und JUZ-Leiterin Iris Poxleiter diese Torte an und verteilten die Stücke unter den Gästen der Eröffnung.

Das ÖGJ Jugendzentrum ist von Dienstag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Alle Informationen zu Veranstaltungen und Öffnungszeiten finden sich auf Facebook oder Instagram sowie auf der Homepage www.jcuv.at/freistadt.

