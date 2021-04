Freistädter Hotelprojekt auf der Zielgeraden

Ein gutes Stück weiter gekommen sind am Montagabend die Verhandlungen um ein Cityhotel im Westteil des Freistädter Messegeländes. In einer Besprechung mit allen Gemeinderatsfraktionen erläuterte Investor Dietmar Hehenberger noch einmal eingehend sein Konzept für ein Vier-Sterne-Superior Hotel. Nun sei die Zustimmung aller Fraktionen für das Projekt gesichert, so Bürgermeisterin Elisabeth Teufer (VP) nach dem Treffen.

Wie aus Verhandlungskreisen zu erfahren war, soll das Problem der 200 Pendlerparkplätze, die durch den Bau verloren gehen, durch ein zweites Parkdeck beim Hotel gelöst werden, das auch für Messeveranstaltungen zur Verfügung stehen soll. Besiegelt werden soll das nun erreichte Verhandlungsergebnis in der Gemeinderatssitzung am 17. Mai. Diese Sitzung wird im großen Saal des Salzhofes stattfinden und wie gewohnt per Livestream übertragen.

„Ich freue mich, dass wir dieses Jahrhundertprojekt im Schulterschluss aller Fraktionen auf den Weg bringen konnten, und bedanke mich für das konstruktive Miteinander zum Wohle unserer Stadt“, resümiert Bürgermeisterin Elisabeth Teufer. Mit dem Investment Hehenbergers sei Freistadt auf einem guten Weg, sich touristisch und wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Dafür sei es wichtig gewesen, politisch geeint aufzutreten.

Von einer medialen Vereinnahmung seiner Fraktion durch die Bürgermeisterin spricht hingegen WIFF-Fraktionsobmann Rainer Widmann gegenüber den OÖNachrichten: „Die Gespräche gehen zwar in die richtige Richtung, aber von einem grünen Licht unsererseits kann noch keine Rede sein.“ Auch wenn man auf persönlicher Ebene gute Gespräche geführt habe, werde sich die Bürgerliste die noch zu klärenden rechtlichen Fragen sowie den fertigen Vertrag noch genau anschauen. „Dann erst geben auch wir das von der Frau Bürgermeister schon jetzt verkündete Grüne Licht.“

Kaufvertrag für das Grundstück

Der der Kaufvertrag zwischen Stadtgemeinde und Investor über das gemeindeeigene Grundstück wird somit im Zentrum der Mai-Gemeinderatssitzung in Freistadt stehen. Auf einem Teil des jetzigen Parkplatzes am Stieranger will Hehenberger, wie berichtet, ein Vier-Sterne-Superior-Hotel mit 106 Zimmern, Wellnessbereich, Sky-Restaurant, Kongressräumen und großzügiger Parkanlage errichten. Der Guglwald-Hotelier hat sich außerdem dazu bekannt, die angrenzende alte Versteigerungshalle zu kaufen, um dort ein Projekt mit „großer regionaler Wertschöpfung“ umzusetzen.