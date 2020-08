Freistädter Filmfestival - "Der neue Heimatfilm" startet am 26. August

Das Programm umfasst insgesamt 49 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, zwölf davon in den Wettbewerben Spiel- und Dokumentarfilm. Das kündigten die Organisatoren in einer Presseaussendung am Mittwoch an.

Video: Der neue Heimatfilm - Trailer

Das Festival wiederbelebt zahlreiche Themen, die durch die Ängste während des Lockdowns bedenklich an den Rand der medialen Berichterstattung gedrängt worden seien. So erzählt der Eröffnungsfilm "Ein bisschen bleiben wir noch" die Geschichte zweier tschetschenischer Flüchtlingskinder in Österreich. Der Dokumentarfilm "Volunteer" berichtet von Menschen, die für die humanitären Werte Europas kämpfen.

Wie es ist, wenn abseits eines Lockdowns die (neue) Heimat auf die Enge einer Wohnung beschränkt ist, soll in "Jiyan" zu spüren sein, in dem das Leben eines soeben in Deutschland angekommenen syrischen Paares auf wenige Quadratmeter reduziert und seine Privatsphäre ignoriert wird. Und in "Hamada" wissen die in einem Flüchtlingslager lebenden jugendlichen Sahrawis, deren Eltern vor Jahrzehnten aus der Westsahara vertrieben wurden, ganz genau, wie es ist, nicht einfach weg in ein anderes Land fahren zu können.

Eine Werkschau widmet das Festival dem jungen Regisseur Claudio Giovannesi, der sich in seinen Filmen mit der Veränderung der italienischen Gesellschaft auseinandersetzt. Der großen Liebe zum Kino zollt der historische Beitrag "Alois Gugutzer: Filmvorführer" aus dem Jahr 1979 Tribut. In Kooperation mit der Diagonale und Crossing Europe finden auch Filme aus den Programmen der abgesagten Festivals in Freistadt ihren Weg auf die Leinwand. Das Slash Filmfestival ist mit dem Genrefilm "Schlaf" zu Gast.