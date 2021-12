Freistädter Erfolg bei Mühlviertler Faustball-Gipfel

Zum Mühlviertler Faustball-Gipfel zwischen Freistadt und Arnreit kam es am Wochenende in der Frauen-Bundesliga. Dabei behielten die Freistädterinnen mit einem Drei-Satz-Erfolg (11:6, 11:6, 11:5) überraschend deutlich die Oberhand. "Wir sind sehr kompakt aufgetreten und haben Arnreit unser Spiel aufzwingen können", so Freistadts Angreiferin Christina Aichberger über den Erfolg ihrer Mannschaft, die in der Tabelle der Hallen-Bundesliga momentan auf dem siebten Platz liegt.

"Wir versuchen es derzeit viel zu sehr mit der Brechstange und agieren zu verkrampft, um unsere Leistung abzurufen", resümierte hingegen Arnreits Kapitänin Tanja Gahleitner die Niederlage ihres Teams. In der kommenden Runde ist die Mannschaft gegen Laakirchen und Wels auf Wiedergutmachung aus. Freistadt wiederum konnte im Duell gegen Tabellenführer Nussbach den Schwung aus dem Derby-Erfolg nicht mitnehmen und unterlag tags darauf den Traunviertlerinnen mit 0:3.

Über eine volle Punkteausbeute freuen durfte sich am Wochenende einmal mehr die Herrenmannschaft der Union Compact Freistadt: Sowohl gegen Urfahr (3:1) als auch gegen die klar favorisierten Tigers aus Vöcklabruck (3:2) gelang Freistadt eine Topleistung, bei der das Team vor allem mit seiner an den Tag gelegten Entschlossenheit überzeugte. Mit acht Punkten aus fünf Spielen belegen die Freistädter Herren in der Tabelle den dritten Platz.