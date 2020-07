Ganz im Zeichen des Beachvolleyballsports stehen die Sommerferien heuer bei Tristan Kitzmüller. Acht bis zehn Trainingseinheiten absolviert der 16-Jährige derzeit pro Woche. An den Wochenenden ist er im Team mit Timo Zwicklhuber aus Kremsmünster bei Nachwuchsturnieren am Start. Der Lohn dieser harten Arbeit: Gold bei den U17-Landesmeisterschaften und ein Stockerlplatz im U21-Championat, in dem sich die beiden gegen wesentlich ältere Paarungen behaupten konnten.