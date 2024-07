Freistädter "Baumwerk" erhielt Architekturpreis

Das auf dem Areal der ehemaligen Landwirtschaftskammer-Bezirksstelle Freistadt errichtete Wohnbauprojekt "Baumwerk" wurde zum österreichischen "Architects Meister 2024" gewählt. Das von den "Tp3 Architekten" geplante Bauwerk setzte sich dabei in einer Auswahl von 20 eingereichten Projekten durch.

Mit der Zusammenlegung der Bezirksbauernkammern Freistadt und Perg sowie der Errichtung einer gemeinsamen Dienststelle in Hagenberg stellte sich für die Standesvertretung in Freistadt die Frage, wie das leer stehende Haus im Zentrum von Freistadt nachhaltig genutzt werden könnte. Die Entscheidung fiel auf einen 28 Mietwohnungen großen Wohnbau, der durch seine energieeffiziente und nachhaltige Holzbauweise in Oberösterreich Vorbildwirkung erreichen sollte.

Heimisches Holz verwendet

Gemeinsam mit dem Bauphysiker Wolfgang Kögelberger und dem Holzverarbeitungsbetrieb Obermayr wurde die Wohnanlage in kompletter Holzbauweise mit Holzfassade geschaffen. Außerdem wurde, um kurze Wege zu garantieren, das verwendete Holz aus der unmittelbaren Region geerntet, verarbeitet und transportiert.

"Mit dem Architects Meister 2024 sehen wir uns in unserem Weg bestätigt, dass wir das Projekt Baumwerk mit optimalen Partnern umgesetzt haben", sagt Kammerdirektor Karl Dietachmair. Er verbindet mit dem Preis auch den Wunsch, dass andere Bauherren die Vorzüge des Holzbaus und dessen kreative Möglichkeiten erkennen: "Ich bin davon überzeugt, dass dieser Baustoff noch eine große Renaissance erleben wird. Es gibt bereits mehrstöckige Bauprojekte, die die modernen Anforderungen übertreffen und gleichzeitig gesunde Wohnatmosphäre schaffen", erklärt Kammerdirektor Karl Dietachmair.

Auch wirtschaftlich war das Baumwerk für die Bauherren ein Erfolg: Bereits wenige Wochen nach Baubeginn waren alle 28 Wohneinheiten an die künftigen Mieter vergeben.

das baumwerk Die Wohnanlage der Tp3 Architekten soll zeigen, dass sich ein Gemeinschaftswohnbau ressourcenschonend und mit allen nachhaltigen Wohneigenschaften umsetzen lässt – noch dazu zu ortsüblichen Mietpreisen. In Summe wurden für die Errichtung des Baumwerks 480 m³ Holz verbaut und 480 Tonnen CO2 gebunden. Das entspricht 3,7 Millionen mit einem Pkw gefahrenen Kilometern.

