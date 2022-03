Freistadts Verkehrsstadtrat verärgert über „uninformierten Zuruf“ der FPÖ

Mehr Tempo beim Ausbau der im Vorjahr eröffneten Park&Ride-Anlage Freistadt-Süd forderte gestern der FPÖ-Bezirksobmann und Verkehrssprecher der Freiheitlichen im Landtag, Peter Handlos, per Aussendung. Durch die aktuell massiv gestiegenen Treibstoffpreise, sei es nur eine Frage der Zeit, dass den Pendlern einzig der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bleibe, um sich die Fahrt zur Arbeit überhaupt noch leisten zu können. „Die Gemeinde Freistadt ist deshalb dringend aufgefordert, den Endausbau rasch auf Schiene zu bringen und voran zu treiben, um die Pendler zu unterstützen und eine unkomplizierte Öffi-Nutzung ehestens zu ermöglichen.“

Genau das habe man längst gemacht, kontert der Freistädter Infrastruktur-Stadtrat Rainer Widmann von der Bürgerliste WIFF. Er sei erstaunt, diesen „uninformierten Zuruf eines politischen Zaungasts“ zu vernehmen. „Ich habe als Verkehrsstadtrat längst die Fühler Richtung Land und OÖ Schiene ausgestreckt. Schon vor ein paar Wochen haben Bürgermeister Gratzl und ich auf meine Initiative hin dazu ein Schreiben an das Land gerichtet. Peter Handlos könne aber gerne seinen FP-Verkehrslandesrat auffordern, hier schneller tätig zu werden: „Seitens der Stadtgemeinde wurde dazu jedenfalls bereits alles getan."

Eine Zählung im Herbst hatte ergeben, dass der Parkplatz mit Schnellbus-Anschluss nach Linz an den meisten Tagen so gut wie ausgelastet ist. Demnach liegt die Auslastung bei durchschnittlich 94,6 Prozent. Deshalb soll nun rasch eine bereits besprochene Ausbaustufe von derzeit 97 auf 247 Stellplätzen erfolgen. Für heuer sind die Bauprojekte des Landes in diesem Bereich aber schon fertig gereiht, weshalb der Ausbau erst für das kommende Jahr realistisch sei. Im Gemeinderat stehe die Dringlichkeit des Projekts mittlerweile außer Zweifel, hofft Widmann auf eine gemeinsame politische Kraftanstrengung in diese Richtung.