Freistadts ÖAAB hat einen neuen Bezirksobmann

Acht Jahre lang stand Vizebürgermeister Ernst Brandstetter aus Tragwein an der Spitze des ÖAAB im Bezirk Freistadt. Bei einer Bezirksleitungskonferenz übergab Brandstetter diese Funktion an Günter Lorenz, der nun bis zur nächsten ÖAAB-Bezirksversammlung als geschäftsführender Obmann den ÖAAB im Bezirk Freistadt anführen wird. Lorenz ist in seiner Heimatgemeinde Rainbach auch ÖAAB-Ortsgruppenobmann und Gemeindeparteiobmann der ÖVP.

In einer mit zahlreichen Fotos angereicherten Rückschau gab Bezirksgeschäftsführer Gerhard Mark einen Bericht über die vielen Aktivitäten, die unter Brandstetters Obmannschaft umgesetzt wurden. Neben Wandertagen, Eisstockturnieren und unzähligen Leitungssitzungen auf Bezirks-, Gemeinde- und Betriebsebene stach dabei vor allem der hohe Organisationsgrad des ÖAAB in Freistadt hervor: Mit 2000 Mitgliedern in 27 Ortsgruppen liegt Freistadt auf dem zweiten Platz im Oberösterreich-Vergleich.

Der neue OAAB-Bezirksobmann Günter Lorenz und seine Stellvertreter – Susanne Pilgerstorfer aus Windhaag und Franz Lumetsberger aus Königswiesen – dankten gemeinsam mit ÖAAB Landesgeschäftsführer Wolfgang Brandstätter dem scheidenden Bezirksobmann für dessen Einsatz und überraschten ihn mit einer eigens angefertigten ÖAAB-Uhr.