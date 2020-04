Freistadts Jubiläumsjahr liegt auf Eis "Wir feiern halt nächstes Jahr weiter"

Mit 100 Veranstaltungen und Projekten sollte heuer das Jubiläumsjahr "800 Jahre Stadt Freistadt" gefeiert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie liegt auch dieses Jubiläum vorerst auf Eis. Eine Absage der Feste und Jubiläumsfeiern kommt für Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer deshalb aber nicht infrage: "Wir haben für unser Jubiläum glücklicherweise das Motto gewählt: Wir zählen die Qualitäten. Nicht die Jahre."

Deshalb werde man so gut wie alle vorgesehenen Feste, Konzerte und Sportereignisse, die unter den jetzigen Umständen nicht ausgetragen werden können, zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. "In jeder Veranstaltung unseres Festjahres steckt sehr viel Arbeit. Es wäre schade, das ausfallen zu lassen. Deshalb feiern wir voraussichtlich ab Juli oder August bis zum Sommer 2021 weiter", sagt Freistadts Bürgermeisterin auf Anfrage der Mühlviertler Nachrichten.

Festjahr geht in Verlängerung

Ein Großteil der für das Frühjahr geplanten Jubiläumsfeste wird um ein ganzes Jahr verschoben. Damit geht das Freistädter Jubiläumsjahr in die Verlängerung. Eine der zahlreichen Großveranstaltungen, die neu angesetzt werden müssen, ist das für 23. Mai vorgesehene Freistädter Brauchtumsfest mit Festumzug, Bürgergardentreffen und Schützenfest nach historischem Vorbild im Stadtzentrum. Verzichten müssen die Freistädter heuer jedenfalls auf das traditionelle Maibaumaufstellen am Stadtplatz. Ein Fragezeichen schwebt zudem über dem für 1. Juli geplanten Festkonzert "Freistadt in Concert", bei dem die Junge Philharmonie Freistadt gemeinsam mit mehr als 300 Musikern und Sängern auf der Bühne der Messehalle stehen sollte.

Auch im Schlossmuseum Freistadt hat die Corona-Pandemie den laufenden Betrieb vollständig zum Erliegen gebracht. Nach derzeitigem Stand der Dinge kann erst im Juli wiederaufgesperrt werden. Gestartet werden soll dann mit der Ausstellung "500 Jahre Freistädter Schützenwesen", deren Eröffnung für diesen Freitag angesetzt war. Die Jubiläumsausstellung über Emil Vierhauser soll Anfang November eröffnet werden und bis Februar 2021 laufen. Einstweilen können virtuelle Museumsspaziergänge unternommen werden, und zwar unter: goo.gl

