Heute in zwei Wochen soll Freistadts Gemeinderat einen Optionsvertrag für den Bau eines City-Hotels am Standort der alten Tierzuchthalle am Stieranger beschließen. Ein Vorhaben, an dem die Grünen Freistadt kaum ein gutes Haar lassen. Sie warnen vor einem finanziellen Abenteuer, auf das sich die Stadt einlasse, sollte sie das Areal bestandsfrei an die Projektbetreiber verkaufen wollen.